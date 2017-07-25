{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Ямала
13:40  25 июля 2017 0

Ямальцы обеспокоены ущемлением прав аборигенов

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, ненцы, болельщики, день оленевода, зрители, соревнования оленеводов
Жители Ямала низко оценили уровень межэтнических отношений в округеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Боевик ИГИЛ из Ноябрьска
все новости сюжета

Ямальцы оценили уровень межэтнических разногласий в автономном округе в 2016 году. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 64%, что ниже уровня 2015 года на 17,5 процентных пункта.

Чиновники полагают, что причина — в прибытии иностранцев в автономный округ и событиях в регионе.

«На отрицательную динамику повлияли активные миграционные процессы, а также случайные факторы. Это вспышка сибирской язвы в Ямальском районе, вызвавшая обеспокоенность общества вопросами нарушения прав малочисленных народов о социальных гарантиях, предоставляемых для этой категории населения на Ямале.

А также резонансный случай участия уроженца Ноябрьска в ближневосточном конфликте (очевидно, речь идет об Анатолии Землянке, который стал боевиком ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России — прим. ред.)», — говорится в докладе губернатора Ямала об итогах работы окружной администрации (орфография сохранена).

По версии чиновников, эти события привели к нивелированию положительных оценок в межнациональных отношениях, вызванных «крымским консенсусом». Оценки вернулись к уровню 2013 года.

Источником информации стала ФСО России.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров