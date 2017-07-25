Ямальцы оценили уровень межэтнических разногласий в автономном округе в 2016 году. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 64%, что ниже уровня 2015 года на 17,5 процентных пункта.
Чиновники полагают, что причина — в прибытии иностранцев в автономный округ и событиях в регионе.
«На отрицательную динамику повлияли активные миграционные процессы, а также случайные факторы. Это вспышка сибирской язвы в Ямальском районе, вызвавшая обеспокоенность общества вопросами нарушения прав малочисленных народов о социальных гарантиях, предоставляемых для этой категории населения на Ямале.
А также резонансный случай участия уроженца Ноябрьска в ближневосточном конфликте (очевидно, речь идет об Анатолии Землянке, который стал боевиком ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России — прим. ред.)», — говорится в докладе губернатора Ямала об итогах работы окружной администрации (орфография сохранена).
По версии чиновников, эти события привели к нивелированию положительных оценок в межнациональных отношениях, вызванных «крымским консенсусом». Оценки вернулись к уровню 2013 года.
Источником информации стала ФСО России.