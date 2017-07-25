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Главные новости Ямала
14:15  25 июля 2017 0

«Ямалкоммунэнерго» готовит дома к зиме, несмотря на стомиллионные долги жильцов

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, банер, ямалкоммунэнерго
Филиал в Губкинском провел колоссальную работу на городских теплосетяхФото: Анна Майорова © URA.RU

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» готовит город Губкинский к зимнему отопительному сезону. Модернизационные и ремонтные мероприятия проводятся на городских сетях в полном объеме, несмотря на большую задолженность со стороны собственников жилых помещений.

Компания «Ямалкоммунэнерго» провела капремонт коллектора артскважин на водозаборе, модернизировала и заменила сети ХВС в 13-м и 15-м микрорайонах, заменила сети ТВС в 3, 6, 7 и 12-м микрорайонах, отремонтировала здание городской котельной. Коммунальщики также проверили трубопроводы тепловодоснабжения на прочность и плотность (гидравлические испытания), завершили гидропневматическую промывку внутренних поверхностей трубопроводов от отложений и восстановили благоустройство территории после проведения капремонта сетей ТВС в 12-м микрорайоне.

Произведен текущий ремонт трубопроводов котельных, технологических трубопроводов ВОС, КОС, ЦТП, газопроводов, трубопроводов и арматуры сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том числе сооружений на них (тепловых камер, канализационных и водопроводных колодцев). Данные работы обеспечат надежной и бесперебойной эксплуатацией коммунальное оборудование, а также предотвратят отказы и неисправности в системе городских сетей.

Эти трудоемкие работы выполняются компанией, несмотря на существенную задолженность жителей города — 105 млн рублей. Единый коммунальный оператор Ямала сообщает о большом количестве недобросовестных собственников. Только за 2017 год компания направила в суд более 800 исков о взыскании основного долга и неустоек с неплательщиков. Суд уже вынес приговоры по 322 делам.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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