На Ямал прибыли три воздушных судна МЧС из Красноярска и Екатеринбурга. Это самолет БЕ-200 и два вертолета МИ-8 МТВ. Вся техника специально оборудована для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба управления МЧС по ЯНАО.
Самолет и один вертолет будут тушить пожары в Шурышкарском и Приуральском районах. На сегодня там наблюдается самое активное горение и находятся примерно две трети всех очагов. Еще один вертолет займется тушением огня в Надымском районе.
На днях ожидается прибытие в регион еще одного самолета ИЛ-76 МЧС России, который может за раз вылить на горящий лес до 42 тонн воды. Он так же будет задействован в тушении пожаров в западной части региона.
На Ямале 23 июля был введен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. На сегодняшний день в округе с огнем борются более 500 человек: пожарные «Лесов Ямала», противопожарной службы округа, а также спасатели ГКУ «Ямалспаса». Дополнительно на Ямал прибыли 30 спасателей из Екатеринбурга и 110 из Абакана (Хакасия). Ожидается прибытие подмоги из из Улан-Удэ и Тюмени.