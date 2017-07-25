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Главные новости Ямала
15:55  25 июля 2017 0

Спасатели отправили на Ямал специальную технику для борьбы с пожарами. ФОТО

Авиация МЧС поможет в тушении лесных пожаров на ЯмалеФото пресс-службы ГУ МЧС РФ по ЯНАО

На Ямал прибыли три воздушных судна МЧС из Красноярска и Екатеринбурга. Это самолет БЕ-200 и два вертолета МИ-8 МТВ. Вся техника специально оборудована для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба управления МЧС по ЯНАО.

Самолет и один вертолет будут тушить пожары в Шурышкарском и Приуральском районах. На сегодня там наблюдается самое активное горение и находятся примерно две трети всех очагов. Еще один вертолет займется тушением огня в Надымском районе.

На днях ожидается прибытие в регион еще одного самолета ИЛ-76 МЧС России, который может за раз вылить на горящий лес до 42 тонн воды. Он так же будет задействован в тушении пожаров в западной части региона.

На Ямале 23 июля был введен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. На сегодняшний день в округе с огнем борются более 500 человек: пожарные «Лесов Ямала», противопожарной службы округа, а также спасатели ГКУ «Ямалспаса». Дополнительно на Ямал прибыли 30 спасателей из Екатеринбурга и 110 из Абакана (Хакасия). Ожидается прибытие подмоги из из Улан-Удэ и Тюмени.

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На днях ожидается прибытие в регион еще одного самолета Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по ЯНАО

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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