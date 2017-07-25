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15:45  25 июля 2017 0

Жителей Перми оставили без газа на неопределенный срок

Газ в Путейском городке Курган, опасно газ
Газовики говорят, что отключают газ исключительно из соображений безопасности жителейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители пермского Нагорного микрорайона пожаловались на то, что их дома отключают от газа на неопределенный срок. Причина в том, что газовики не могут попасть во все квартиры, чтобы провести плановую проверку оборудования.

«В пятницу, 21 июля, было объявление, что с 9 до 17:00 придут газовики, чтобы проверить оборудование. Мы полдня просидели дома, но нам пришлось уйти — к нам попасть так и не смогли. На следующий день появилось объявление, что из 36 квартир в нашем подъезде доступ был только в семь, и, что, если не будет 100-процентного доступа, газ отключат во всем подъезде, что и произошло. Но ведь сейчас лето, все в отпусках, на дачах — стопроцентного доступа во все квартиры не получится», — рассказала «URA.RU» жительница дома по адресу улица Власова, 17.

По словам собеседницы, в доме, где она живет, 14 подъездов, четыре — отключены от газа полностью. «Я вчера сидела дома весь день, ждала газовиков — никто не пришел, хотя в управляющей компании обещали. Вчера соседка звонила из соседнего подъезда, говорит: я такая счастливая, ко мне пришли газовики! Я ее спрашиваю: а известно, когда они к нам придут? Она ответила, что в тот день к нам не собирались. Мы специально с дачи электроплитку привезли, чтобы готовить, но это не так удобно, как на газовой», — говорит женщина.

В АО «Газпром газораспределение Пермь» «URA.RU» пояснили, что такие ситуации нередки. «Газ полностью перекрывается только в том случае, если зафиксирована утечка — даже самая маленькая. До тех пор, пока нарушения в системе не будут устранены. Это исключительно вопрос безопасности», — сказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ компании Виталий Водопьянов.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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