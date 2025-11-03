«Дом с Буддой» снесли 27 октября 2025 года Фото: Анна Кричфалушая

В Перми на улице Екатерининская снесли здание, которое горожане помнят, как дом с Буддой. Этот рисунок был сделан в 2020 году по эскизу известного художника Александра Жунева. Многие сожалели об утрате этого элемента городского искусства. Но художник Олег Филимонов отыскал на развалинах артефакты, которые могут продлить в истории жизнь этого старинного здания.

«Нашел кирпич завода Драгунова. Такой же был найден при ремонте дома Мешкова, он теперь лежит в экспозиции краеведческого музея. Выскочил и „Старый соболь“ — знаменитое клеймо Демидовских заводов. Деталь с клеймом была соединительным элементом внутристенных связей», — рассказал Филимонов.

Снесенный до м на Екатерининской, 62 был частью дома пермского головы и почетного гражданина города Петра Сигова. Первую часть снесли еще в 2020 году. Художник Олег Филимонов известен в Перми тем, что создает свои скульптуры из металлических деталей, которые находит на руинах снесенных или разрушившихся от ветхости зданий. Он также давал вторую жизнь снесенному арт-объекту «Пермские ворота».

