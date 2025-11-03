В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Калининград и из Сочи
Пассажиров рейсов в Калининград ждут ночные вылеты из-за задержек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Перми «Большое Савино» 3 ноября рейсы в Калининград и из Сочи задерживаются на 3-5 часов. Один рейс из Антальи отменен. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейсы в Калининград авиакомпаний Nordwind Airlines и „Икар“ (N4 883 и EO 883) вылетят только в 00:25 4 ноября вместо запланированных 20:55 3 ноября. Задержка составляет 3 часа 30 минут», — указано в онлайн-табло пермского аэропорта.
Рейс «Победы» из Сочи (ДР 365) опаздывает на 5 часов 25 минут — прибытие в 10:40 вместо 05:15. Вечерние рейсы из Сочи (EO 423 и N4 423) задержаны на 3 часа 30 минут и прибудут в 23:25. Рейс Ural Airlines из Антальи (U6 1560) прибывает с задержкой 50 минут — в 12:10 вместо 11:20.
Единственный отмененный рейс — Ural Airlines из Антальи (U6 1560). Он должен был прибыть в Пермь в 00:20.
Ранее URA.RU рассказывало, что 3 ноября в ряде регионов произошли задержки и отмены рейсов. По сообщениям пресс-службы Минобороны России, за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 беспилотника.
Задерживается вылет в Калининград
Фото: Скрин онлайн-табло аэропорта Пермь
Задерживается прибытие рейсов из Сочи и Антальи
Фото: Скрин онлайн-табло аэропорта Пермь
