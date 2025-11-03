В Пермский край придет аномальное тепло с дождями

Снежный хаос сменится зимними дождями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На этой неделе Пермский край ждет резкая смена погоды: от 15-градусных морозов до до почти весенней оттепели с дождями. Такой прогноз дали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В понедельник, 3 ноября, погоду в Прикамье определяет арктический антициклон, смещающийся вдоль Урала с севера на юг. Начало недели будет морозным и ясным. Ночью температура опустится до -5...-10 градусов, на востоке края возможно похолодание до -15 градусов. Днем в Перми будет около -2...-3 градусов, на востоке региона сохранится холод до -8 градусов», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале.

Во вторник, 4 ноября, ночью ударят самые сильные морозы: в Перми похолодает до -10 градусов, на востоке края до -17 градусов. Днем начнется снегопад, который постепенно распространится по всей территории. Температура днем составит 0...-2 градуса.

Ночь на среду, 5 ноября, принесет самый интенсивный снегопад. В Перми к утру может накопиться до 10 см снега. Днем температура поднимется до +1...+3 градусов, и снег перейдет в дождь, начнется активное таяние.

В четверг, 6 ноября, сохранится теплая погода с осадками. Ночью в Перми около +3 градусов, днем +3...+5 градусов. Продолжатся дожди, снежный покров будет быстро таять.

Пятница, 7 ноября, станет самым теплым днем недели: ночью +3...+5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+7 градусов. Пройдут дожди, в некоторых районах возможен мокрый снег.

Выходные принесут резкое похолодание. В субботу, 8 ноября, днем еще сохранится небольшой плюс (+1...+3 градуса), но к воскресенью ночью в Перми будет уже -8...-10 градусов, днем -3...-5 градуса. На востоке края похолодает до -15 градусов.

Похолодание на предстоящей неделе ожидается кратковременным. В начале следующей недели прогнозируется новое потепление. Наиболее устойчивый снежный покров сохранится только в восточных районах края.