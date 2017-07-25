Савченко за 20 секунд 15 раз обматерила политику Украины. ВИДЕО

Нардеп Украины Надежда Савченко всего за 20 секунд описала политику Украины, использовав более 15 нецензурных слов. Ролик с депутатом вышел в эфире телеканала NewsOne. После слов Савченко зрителям пояснили, что именно так на Украине обсуждаются «сложные политические события простым человеческим языком».
Надежда Савченко, не стесняясь в выражениях, рассказывает о положении дел в Незалежной. При этом ролик может оказаться весьма обидным для сторонников Порошенко, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко охарактеризовала действия властей Украины впечатляюще яркой тирадой. Видеозапись может больно задеть чувства сторонников Порошенко.
Отбросив экспрессивную лексику, можно уловить, что Надежда Савченко считает политические решения последнего времени сплошным обманом людей и призывает прекратить это делать. Депутат также сообщила. что посещала неподконтрольные Киеву территории Донбасса, однако не уточнила, когда именно это было, сообщает информагентство Nation News.
Надежда Савченко недавно отметилась неприличным жестом в сторону премьер-министра Владимира Гройсмана, показав ему средний палец. Это был протест депутата на то, что процедура принятия бюджета Украины рассматривается с нарушением регламента.