Бастрыкин настаивает на уголовном преследовании шести судей

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя СКР о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — говорится в сообщении. По данным ТАСС, речь идет о следующих действующих или бывших судьях: Адам Воитлев (республика Адыгея), Ольга Петрова (Курск), Мухамед Темботов (Нальчик), Валерия Тарасова и Каринэ Голикова (Санкт-Петербург), Вячеслав Круглов (Мордовия).

Также будет рассмотрен вопрос о даче согласия на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова. В октябре стало известно, что силовики провели обыски у бывшего судьи Козлова. По данным СМИ, он мог быть причастен к незаконному освобождению из колонии преступника Виталия Звонарева (по прозвищу «Малой»), когда работал в Кетовском районном суде.