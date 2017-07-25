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Главные новости Ямала
16:19  25 июля 2017 0

Власти придумали, как спасти Салехард от дыма. Город задыхается уже три дня. ФОТО

Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард. 24 июля 2017 г, мост, салехард, дым, смог, гарь, факел
Уже трое суток Салехард то и дело затягивает дымом от лесных пожаровФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время заседания окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что на тушение лесных пожаров в окрестностях Салехарда будет направлено два самолета, чтобы обезопасить столицу округа от огня и дыма.

«Наша задача: обезопасить населенные пункты — это самое главное. Задымление — вторая, не менее важная проблема. Пока такого нет, но в Салехарде приближается тяжелая ситуация, поэтому там два самолета мы и базируем. Природные явления зависят не от нас. Но первые возгорания были из-за того, что люди выезжали на пикники. Это очень незначительная часть, тем не менее надо быть бдительными, на отдыхе нужно проявлять максимальную осторожность», — сказал Дмитрий Кобылкин во время заседания.

На протяжении трех суток Салехард в дыму. Из-за направления ветра в дневное время воздух в городе остается свежим, и пробы Роспотребнадзора показывают, что содержание продуктов горения соответствует нормам. Однако в вечернее и ночное время ветер начинает дуть в другую сторону, и город окутывает плотный слой дыма, появляется едкий запах гари. На это уже жаловались жители города в социальных сетях.

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Дым окутывает город под вечер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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