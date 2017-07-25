Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время заседания окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что на тушение лесных пожаров в окрестностях Салехарда будет направлено два самолета, чтобы обезопасить столицу округа от огня и дыма.
«Наша задача: обезопасить населенные пункты — это самое главное. Задымление — вторая, не менее важная проблема. Пока такого нет, но в Салехарде приближается тяжелая ситуация, поэтому там два самолета мы и базируем. Природные явления зависят не от нас. Но первые возгорания были из-за того, что люди выезжали на пикники. Это очень незначительная часть, тем не менее надо быть бдительными, на отдыхе нужно проявлять максимальную осторожность», — сказал Дмитрий Кобылкин во время заседания.
На протяжении трех суток Салехард в дыму. Из-за направления ветра в дневное время воздух в городе остается свежим, и пробы Роспотребнадзора показывают, что содержание продуктов горения соответствует нормам. Однако в вечернее и ночное время ветер начинает дуть в другую сторону, и город окутывает плотный слой дыма, появляется едкий запах гари. На это уже жаловались жители города в социальных сетях.