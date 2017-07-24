Лесные пожары подступили к Салехарду. Весь город в дыму

Жители Салехарда обеспокоены задымлением города. Соцсети переполнены вопросами о причинах этого явления: «Что творится на улице?», «Что горит?», «Почему весь город в дыму?». Власти города заявили, что дым связан с лесными пожарами вокруг столицы Ямала. В официальном сообщении администрации на сайте говорится, что очаги зарегистрированы вблизи поселков Катравож, Аксарка, Зеленый Яр и города Лабытнанги.
В самом Салехарде ничего не горит. «Сотрудники управления по делам ГО и ЧС патрулируют территорию. Согласно данным Роспотребнадзора на 8 утра 24 июля содержание продуктов горения в воздухе на территории столицы Ямала ниже предельно допустимых», — рассказали в мэрии.
На Ямале введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Власти обратились за помощью к соседним субъектам и в МЧС России. От федерального ведомства чиновники ждут самолета Бе-200 и вертолетов.