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19 июля 2017
15:15  24 июля 2017 0

Лесные пожары подступили к Салехарду. Весь город в дыму

На Ямале введен режим ЧС из-за лесных пожаровфото - Илона Маркова, сообщество "Комар" | Салехард | Шурышкарский | Приуральский

Жители Салехарда обеспокоены задымлением города. Соцсети переполнены вопросами о причинах этого явления: «Что творится на улице?», «Что горит?», «Почему весь город в дыму?». Власти города заявили, что дым связан с лесными пожарами вокруг столицы Ямала. В официальном сообщении администрации на сайте говорится, что очаги зарегистрированы вблизи поселков Катравож, Аксарка, Зеленый Яр и города Лабытнанги.

В самом Салехарде ничего не горит. «Сотрудники управления по делам ГО и ЧС патрулируют территорию. Согласно данным Роспотребнадзора на 8 утра 24 июля содержание продуктов горения в воздухе на территории столицы Ямала ниже предельно допустимых», — рассказали в мэрии.

На Ямале введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Власти обратились за помощью к соседним субъектам и в МЧС России. От федерального ведомства чиновники ждут самолета Бе-200 и вертолетов.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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