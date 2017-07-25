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Главные новости Курганской области
18:26  25 июля 2017 0

В Москве с Кокориным обсудили судьбу курганского завода зятя Михалкова

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, курганский машиностроительный завод
Выполнение гособоронзаказа на КМЗ контролирует специальная комиссияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Министерстве промышленности и торговли РФ прошло совещание, посвященное вопросам выполнения государственного оборонного заказа ОАО «Курганмашзавод». В нем принял участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который 24—25 июля работает в Москве, сообщили в пресс-службе главы Зауралья.

По словам Кокорина, состояние дел на КМЗ теперь будет регулярно рассматривать рабочая группа при Минпромторге. В ее состав включен заместитель губернатора Курганской области — директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Констнатинов. Она будет контролировать выполнение гособонзаказа и процесс передачи завода госкорпорации «Ростех».

Следующая встреча по КМЗ назначена на понедельник, 31 июля. Ожидается, что на нее будут также приглашены представители банковских структур, «Ростеха», собственники завода.

В последние годы КМЗ испытывает большие финансовые трудности: завод работает с убытком и имеет огромные долги, в том числе по кредитам. Сотрудники предприятия неоднократно жаловались на задержку зарплаты, из-за долгов КМЗ ограничивали подачу природного газа. В начале 2016 года завод возглавил зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. В июне с подачи Ростеха исполнительным директором предприятия был назначен Вилсор Халиуллин, а финансовым — Олег Исаков. 30 июня акционеры приняли решение о передаче оборонного предприятия от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех».

По итогам пяти месяцев 2017 года объем производства на КМЗ составил 229,4%, а объем отгрузки — 278,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций — 277,6%. Сейчас завод работает в режиме полного рабочего времени.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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