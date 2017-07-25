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25 июля 2017
20:04  25 июля 2017 6

Курортный сбор распространят на все регионы России

Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, навигация, туристы, путеводитель, карта екатеринбурга
С туристов будут требовать курортный сбор в любом регионе РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор от Алтайского края Владимир Полетаев предлагает распространить курортный сбор на все регионы России. По его мнению, таким образом появится поддержка у субъектов, которые туристы посещают довольно часто.

По мнению Полетаева, курортный сбор, который он предлагает переименовать в рекреационный, можно взимать с туристов при посещении Горного Алтая, Бурятии, путешествии по Золотому кольцу, Камчатке, а также в ряде других регионов, сообщает РИА «Новости».

«Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации», — полагает сенатор. Он отмечает, что рекреационный сбор не должен быть обременительным для граждан. При въезде в регион, по словам Полетаева, с туристов можно брать по 30-50 рублей. Он отметил, что эти деньги должны пойти в местный бюджет. Направлены средства затем будут на уборку улиц, создание благоприятной среды, борьбу с несанкционированными свалками и так далее.

Днем 25 июля Совет Федерации одобрил закон о курортном сборе. Речь идет о пилотном проекте по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой. Эксперимент будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает «Национальная служба новостей». Издание напоминает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

По прогнозам, благодаря курортному сбору за 2018−2022 годы Ставропольский край получит 2,02 миллиарда рублей, Краснодарский край — 8,3 миллиарда рублей, а Крым — 16,4 миллиарда рублей, уточняет телеканал 360.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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