{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Тюменской области
21:26  25 июля 2017 0

В Тюмени десятки детей заразились опасной инфекцией. Мамы на форумах отмечают «очаги» страшного вируса

Брифинг роспотребнадзора. Сургут, больница, инфекционное отделение
В больнице с диагнозом "энтеровирусная инфекция – серозный менингит" находятся 37 детей и один взрослыйФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тюмени паникуют из-за необычно большого количества людей, заразившихся менингитом. Только сейчас медики лечат 37 детей от смертельно опасной болезни. Мамочки на форумах отмечают детские сады, в которых проявил себя страшный вирус, и обвиняют контролирующе органы в бездействии, однако врачи категорически отрицают всю информацию о вспышке инфекции.

Во вторник, 25 июля, управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило «URA.RU», что с мая 2017 года с диагнозом «энтеровирусная инфекция» в регионе было госпитализировано 211 человек. Из них взрослыми оказались всего 16 человек. Остальные 195 заболевших — дети: 80 детсадовцев, 86 школьников и 29 детей до трех лет.

На тюменских интернет-форумах горожане говорят о «вспышке менингита», вызванного энтеровирусной инфекцией, и перечисляют детские сады, которые посещали заболевшие дети. На форуме «Детки Тюмень» пишут о заболевших в трех дошкольных учреждениях: №185, №186 и №155. «URA.RU» уже сообщало о детях с энтеровирусом из детских садов №186 и №50.

Одна из матерей, дети которой подхватили заболевание, заявила «URA.RU», что было бы логично предупредить родителей о вспышке инфекции в области, чтобы уберечь малолетних. Ее сыновья посещали детский сад №185 и оба заболели менингитом.

«Судя по тому, сколько человек приводили в больницы и сколько людей в коридорах лежат, поток людей большой именно по менингиту. Мы с мамочками обсуждали, что люди поступают из разных районов, не только из Тюмени, но и из-за города. И дети продолжают поступать», — сообщила женщина. По ее словам, в основном болеют дети от 2 до 10 лет.

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, пациент, больной, капельница
По данным на 24 июля, 37 детей и один взрослый лечат серозный менингит
Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Роспотребнадзоре частично подтвердили слова женщины: «Болеют преимущественно дети от 3 до 14 лет, на долю которых приходится 73%». В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что, по данным на 24 июля, 37 детей и один взрослый лечат серозный менингит. Здесь также отметили, что заболеваемость носит сезонный характер. Болезнь регистрируют среди жителей Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

Врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Елена Князева сказала корреспонденту «URA.RU», что в Тюменской области нет никакой вспышки энтеровирусной инфекции. «Данный случай нельзя классифицировать как вспышку, потому что это единичные заболевания, связанные с семейными очагами болезни. У нас каждые два года идет подъем заболевания энтеровирусными инфекциями, которые проявляются в разных формах. Это зависит от вида возбудителя. В этом году превалирует вирус, который вызывает менингиты», — отметила Князева.

В департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» также сообщили, что энтеровирусная инфекция — это сезонное заболевание, а диагноз «менингит» подтверждается не у всех пациентов. Дети с таким диагнозом лечатся в областной инфекционной больнице до 14 дней.

В мае 2017 года в селе Тютюево Тюменской области произошла вспышка менингита. В больницу попали 24 ребенка. Все дети были воспитанниками местного детского сада и учениками местной школы.

Анна Гринь
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров