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25 июля 2017
21:58  25 июля 2017 1

Экс-редактора «Ленты.ру» назначат на руководящий пост в Кремле

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, гореславский алексей
Для Рунета в Кремле подобрали куратораФото: Антон Белицкий © URA.RU

В администрации президента планируют назначить бывшего редактора портала «Лента.ру» Алексея Гореславского на должность заместителя начальника управления президента по общественным проектам. Ему поручат руководство медиасферой в интернете.

«В интернете развивается альтернативная медиасреда, которая пока формируется спонтанно, а администрация хотела бы системно подойти к этой работе», — пояснил источник «Известий».

Сам Гореславский не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении. Гореславский, в случае назначения, войдет в команду Сергея Новикова, который сейчас возглавляет Управление АП по общественным проектам.

Как утверждают источники издания, на согласование кандидатуры Алексея Гореславского может уйти до трех месяцев. Ранее экс-редактор «Ленты.ру» участвовал в околокремлевских проектах. В частности, он выступал модератором на площадках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в 2015—2016 годах, а также читал лекции на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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