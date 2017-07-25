Экс-редактора «Ленты.ру» назначат на руководящий пост в Кремле

В администрации президента планируют назначить бывшего редактора портала «Лента.ру» Алексея Гореславского на должность заместителя начальника управления президента по общественным проектам. Ему поручат руководство медиасферой в интернете.
«В интернете развивается альтернативная медиасреда, которая пока формируется спонтанно, а администрация хотела бы системно подойти к этой работе», — пояснил источник «Известий».
Сам Гореславский не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении. Гореславский, в случае назначения, войдет в команду Сергея Новикова, который сейчас возглавляет Управление АП по общественным проектам.
Как утверждают источники издания, на согласование кандидатуры Алексея Гореславского может уйти до трех месяцев. Ранее экс-редактор «Ленты.ру» участвовал в околокремлевских проектах. В частности, он выступал модератором на площадках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в 2015—2016 годах, а также читал лекции на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».