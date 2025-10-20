Mash: Земфира* испугалась ехать в Армению из-за возможного ареста
Земфира* якобы боится ехать в Армению из-за страха попасть под арест
Российская певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом) отказалась ехать в Армению из-за страха возможного ареста. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Иноагент Земфира* отказалась ехать с концертами в Армению — боится ареста. Устроить выступление собиралась крупная местная ивент-компания», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что концерт хотели организовать на фоне популярного ролика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на котором слушает песню Земфиры*. Как пишет канал, певице якобы предлагали за выступление около 20 миллионов рублей.
