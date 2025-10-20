Украина назвала самое сложное направление на СВО
Зеленский заявил, что покровское направление СВО сложное
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на покровском направлении СВО сложной. Об этом он сообщил в интервью.
«О ситуации на фронте. Покровск — сложно», — цитирует украинского лидера «РБК-Украина». По данным на 19 октября, российские войска контролируют железнодорожную развязку к западу от Покровска и ведут активное наступление в сторону Сергеевки, сообщил военкор Лисицын.
В центре Покровска продолжаются ожесточенные бои — ВС РФ удерживают железнодорожный вокзал. Также в Мирнограде российские подразделения штурмуют многоэтажные здания и продвигаются с трех направлений одновременно. Подробнее о продвижении ВС РФ на фронте — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
