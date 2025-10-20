Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ

Трибунал IBSF отменил запрет на участие российских бобслеистов в международных стартах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение было принято 19 октября 2025 года.

«Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение принято 19 октября 2025 года», — сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Министерство спорта и ОКР продолжают работу по защите прав российских спортсменов. Подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников.

