Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ
Трибунал IBSF отменил запрет на участие российских бобслеистов в международных стартах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение было принято 19 октября 2025 года.
«Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение принято 19 октября 2025 года», — сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем telegram-канале.
В сообщении отмечается, что Министерство спорта и ОКР продолжают работу по защите прав российских спортсменов. Подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников.
Ранее аналогичное решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу Федерации настольного тенниса России, когда отстранение российских спортсменов от соревнований Европейским союзом настольного тенниса было признано дискриминационным. Тогда CAS указал на нарушение принципов политического нейтралитета и недискриминации, что может повлиять на дальнейшую практику допуска российских спортсменов в других видах спорта.
