Освобождение Херсона может занять три месяца, заявил военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Бои за Херсон начались 24 февраля 2022 года, в день объявления СВО. Уже 3 марта город был взят под контроль российской армии. Однако в ноябре того года секретарь Совбеза Сергей Шойгу приказал вывести войска из города на левый берег Днепра для сохранения жизней военных. Сейчас же, в 2025 году, российская армия возвращается в Херсон спустя более чем два года. Под контролем ВС РФ находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

Взятие островов в дельте Днепра предоставляет российским вооруженным силам определенную оперативную маневренность в вопросе освобождения Херсона, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в условиях интенсивных боевых действий сложно прогнозировать сроки проведения операции, особенно с учетом того, что Херсон располагается на возвышенности — это усложняет выполнение поставленных задач.

Кроме того, украинские войска испытывают значительные трудности на других направлениях фронта, в связи с чем, вероятно, будут вынуждены перебрасывать туда свои резервы. Как развивалось наступление ВС РФ в Херсонской области и что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU.

Отвод войск из Херсона

В 2022 году Сергей Шойгу распорядился осуществить вывод российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщил командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин, отметив, что отвод подразделений реализовали в ближайшее время. Он также проинформировал экс-министра обороны о том, что украинские войска планировали организовать зону затопления ниже по течению Каховской гидроэлектростанции. В связи с этим предлагалось занять оборонительные позиции на левом берегу реки Днепр.

Генерал подчеркнул, что это решение является крайне сложным, однако позволит сохранить жизни российских военнослужащих и обеспечить сохранность боеспособности группировки. Шойгу согласился с выводами и предложениями командующего. Он отметил, что для России в приоритете всегда остаются жизнь и здоровье военнослужащих.

При отступлении российскими бойцами было взорвано несколько мостов. Автомобильный мост, соединяющий остров с остальной частью Херсона, был частично разрушен, чтобы сохранить возможность передвижения для гражданского населения. Также повреждения получил железнодорожный мост, который стоит над плотиной в Новой Каховке.

Что сейчас происходит в регионе

Какие части области контролируют ВС РФ и текущие бои на Карантинном острове

Освобождение Херсона началось 19 октября 2025 года. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС, российские войска осуществляют удары по логистическим маршрутам украинской армии, расположенным на Карантинном острове (микрорайон Корабел) в городе. Такие действия позволяют защитить другие районы города от атак со стороны ВСУ.

Остров является местом размещения крупнейших судостроительных предприятий, история которых уходит корнями во времена Советского Союза. На его территории сосредоточено значительное количество промышленных зданий и сооружений. По словам Сальдо, подразделения ВСУ скрываются на этих промышленных объектах и осуществляют оттуда обстрел других районов Херсона, при этом заявляя, что атаки совершаются российскими военными.

"Карантинный остров — этот тот, где я жил. Это один из районов Херсона. Несколько частей Херсона находится и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил", — заявил губернатор области Владимир Сальдо.

Кроме того, на островах в нижнем течении Днепра, начиная от Херсона и в сторону Черного моря, расположено значительное количество дачных поселков, которые также находятся под контролем военных. Таким образом, процесс освобождения Херсона уже начался, подчеркнул Сальдо. Все острова в пойме Днепра и микрорайон Корабел находится под полным огневым контролем российских сил. Карантинный остров полностью простреливается с занятых позиций ВС РФ, что позволяет удерживать его под постоянным наблюдением и огневым воздействием.

Сальдо заявил, что обстановка под Херсоном крайне напряженная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на это, противник продолжает использовать территорию острова в качестве плацдарма для отдельных боевых операций. Как отметил Сальдо, небольшие группы бойцов ВСУ проникают на остров преимущественно ночью. Полностью «очистить» остров в условиях постоянного противодействия и перемещений ВСУ пока нереально, но российские войска держат ситуацию под контролем.

Обстановка в городе крайне напряженная

Губернатор Владимир Сальдо в telegram-канале заявил, что обстановка в Херсоне остается крайне напряженной. Он регулярно получает сведения из города, подтверждающие это. На правобережной части города, где ранее проживало около 500 тысяч человек, сейчас осталось менее трети населения. Большинство жителей были вынуждены покинуть Херсон самостоятельно, не получив поддержки со стороны назначенной Киевом администрации. Представители украинских структур фактически покинули регион, скрывшись в Николаеве.

Оставшиеся в городе люди сталкиваются с массовыми проверками и допросами по подозрению в лояльности к России. Местных жителей допрашивают о родственниках на левом берегу Днепра, угрожают заключением под стражу или создают невыносимые условия жизни для подозреваемых. Также сообщается, что медучреждения Херсона практически полностью обслуживают нужды украинских военных, а в городе наблюдается острая нехватка врачей. На Карантинном острове отсутствуют электроэнергия, водоснабжение и газ. Местные жители вынуждены готовить пищу на улице с использованием самодельных печей, запасаться продовольствием и топливом.

Торговля практически парализована, а поступающие в город товары реализуются по завышенным ценам. Хлеб доставляют лишь один-два раза в неделю, не более двух буханок в одни руки. Кроме того, увеличилось число случаев мародерства: по сообщениям местных жителей, военнослужащие ВСУ вывозят имущество из частных домов и поджигают здания, пытаясь выдать это за последствия обстрелов.

Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне

В 2025 году Владимир Сальдо заявил, что следующий День Победы в Великой Отечественной войне жители смогут отметить в Херсоне, освобожденном от ВСУ. Такое заявление он сделал по случаю третьей годовщины воссоединения региона с Россией.

В чем сложность взятия Херсона

В последнее время в российском сегменте интернета все чаще появляются сообщения о возможном повторном отступлении украинских войск из Херсона. Свою позицию по этому вопросу ранее озвучил глава региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что любые оборонительные сооружения способны лишь временно сдержать продвижение.

«Но мы помним, что любая фортификация — лишь временная задержка. Херсон будет свободным. А тем, кто ставит сети — готовьтесь. Ваше „убежище“ скоро станет вашей ловушкой», — заявил Сальдо.

ВСУ ведут обстрел города с промышленных предприятий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

По оценке военного аналитика, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, возвращение Херсона под контроль российских сил является достаточно предсказуемым сценарием, учитывая усиление активности подразделений ВС РФ в районе дельты Днепра и на островах, прилегающих к городу. Сейчас на фронте ситуация там остается сложной. На островах и в районе Кинбурнской косы российские войска предпринимают определенные действия, в том числе десантные операции. Однако из-за подрыва ряда мостов в 2022 году путь к правому берегу Днепра лежит через реку — это усложняет задачу в связи со сложным форсированием водной преграды, передает «Ридус».

Вместе с тем, по мнению Дандыкина, в ближайшей перспективе маловероятно начало масштабной попытки российских войск вернуть контроль над городом. Если такая операция и будет предпринята, основной удар, скорее всего, не придется по днепровским плавням. Наиболее рациональным вариантом для освобождения области мог бы стать обходной маневр с другой стороны, хотя нельзя полностью исключать и вспомогательные действия через обмелевший участок Днепра, добавил Василий Дандыкин.

Какое значение имеет Херсон для российских войск

Город занимает ключевую стратегическую позицию, оказывая существенное влияние на развитие спецоперации. Контроль над этим направлением позволяет российским силам эффективно защищать подступы к Крыму, а также рассматривать возможность продвижения в сторону Николаева и Одессы, что в перспективе могло бы обеспечить выход к границе Приднестровской Молдавской Республики и полностью перекрыть Украине доступ к Черному морю. Такие действия обеспечат создание сухопутного коридора в Крым и оказывали бы воздействие на критически важные объекты экономики Украины.

Помимо военного значения, Херсон обладает и значительным политическим весом. В случае возобновления диалога между конфликтующими сторонами, и при осознании неизбежности возможного отхода ВСУ из города, Херсон мог бы рассматриваться как предмет обмена на более важные уступки.

Что известно о Херсонской области

Где расположена

Херсонская область находится на юго-востоке Украины и граничит с Николаевской, Криворожской и Запорожской областями. Это единственный украинский регион, который имеет сухопутную границу с полуостровом Крым. Территория области омывается водами Черного и Азовского морей. Через регион протекает река Днепр, а также проходят Северо-Крымский и Каховский каналы.

По площади Херсонская область занимает седьмое место среди украинских регионов — ее территория составляет 28,5 тысяч квадратных километров, что немного больше площади Киевской области. В административное деление области входят пять районов и девять городов, крупнейшими из которых являются Херсон, Новая Каховка и Каховка.

Состав населения

Область относится к числу наименее населенных регионов Украины. По данным на 1 января 2022 года, численность населения составляет примерно один миллион человек — меньшее население отмечается только в Черниговской, Кировоградской и Черновицкой областях. В Херсоне, являющемся административным центром, проживает 279 тысяч человек.

Кому принадлежит Херсон и область