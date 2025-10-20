Глава Бурятии выступил с четким заявлением после драки учителя и ученика из-за подзатыльника

«С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал Цыденов. Он призвал родителей научить детей уважать учителя, а также напомнил, что преподаватели тоже совершают ошибки. Губернатор подчеркнул, что ситуация будет анализироваться «посекундно», а с участниками конфликта будет работать уполномоченный по правам ребенка и комиссия по делам несовершеннолетних.