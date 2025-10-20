Логотип РИА URA.RU
Глава Бурятии выступил с четким заявлением после драки учителя и ученика из-за подзатыльника

20 октября 2025 в 13:16
Ребенок якобы подрался с учителем в раздевалке

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов назвал драку школьника с учителем «вопиющим случаем» и напомнил о соблюдении уважения к учителям. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал Цыденов. Он призвал родителей научить детей уважать учителя, а также напомнил, что преподаватели тоже совершают ошибки. Губернатор подчеркнул, что ситуация будет анализироваться «посекундно», а с участниками конфликта будет работать уполномоченный по правам ребенка и комиссия по делам несовершеннолетних.

Инцидент произошел в школе села Поселье. В соцсетях появились сообщения о том, что ученики затащили учителя физики в раздевалку, где один из детей с ним подрался. В СМИ пишут, что педагог якобы дал ребенку подзатыльник. Уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина сообщила, что несовершеннолетний получил травму. Прокуратура по итогам проверки внесла представление начальнику районного управления образования об устранении нарушений закона из-за ненадлежащего контроля за образовательным процессом.

Комментарии (2)
  • Яга
    20 октября 2025 13:24
    О бедном учителе замолвите слово..губернатор красава.
  • Холоп
    20 октября 2025 13:19
    Молодец Цыденов! Молодежь надо ставить на место.
