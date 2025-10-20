Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

В Армении силовики пытаются поймать оппозиционного мэра

Армянские силовики попытались задержать мэра Гюмри Вардана Гукасяна
20 октября 2025 в 12:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Силовики ворвались в мэрию Гюмри для задержания пророссийского мэра

Силовики ворвались в мэрию Гюмри для задержания пророссийского мэра

Фото: Илья Московец © URA.RU

Армянские силовики штурмовали здание мэрии Гюмри для задержания оппозиционного мэра Вардана Гукасяна. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 21 октября.

«В данный момент представители силовых структур ворвались в мэрию Гюмри. Их цель, по предварительной информации, задержание мэра Вардана Гукасяна», — утверждают в муниципалитете, передает Sputnik Армения.

Пророссийски настроенного Гукасяна избрали мэром в апреле от Коммунистической партии Армении. Ранее в отношении его сына было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и присвоении муниципального имущества. Правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна на последних выборах получила менее половины мест в муниципальном совете.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал