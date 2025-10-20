В Армении силовики пытаются поймать оппозиционного мэра
Фото: Илья Московец © URA.RU
Армянские силовики штурмовали здание мэрии Гюмри для задержания оппозиционного мэра Вардана Гукасяна. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 21 октября.
«В данный момент представители силовых структур ворвались в мэрию Гюмри. Их цель, по предварительной информации, задержание мэра Вардана Гукасяна», — утверждают в муниципалитете, передает Sputnik Армения.
Пророссийски настроенного Гукасяна избрали мэром в апреле от Коммунистической партии Армении. Ранее в отношении его сына было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и присвоении муниципального имущества. Правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна на последних выборах получила менее половины мест в муниципальном совете.
