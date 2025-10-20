Логотип РИА URA.RU
Путин освободил от должности начальника управления по связям с зарубежьем

20 октября 2025 в 12:44
Фото: © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными государствами. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечается: «Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами».

