Путин освободил от должности начальника управления по связям с зарубежьем
20 октября 2025 в 12:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными государствами. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечается: «Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами».
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал