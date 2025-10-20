В Бурятии задержали заведующую производства после массового отравления онигири

Заведующую производством задержали в Улан-Удэ после отравления 89 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Улан-Удэ задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции, связанная с массовым отравлением 89 человек, включая 49 детей. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в telegram-канале СК.

Продукция компании «Восток», реализуемая в магазинах сети «Николаевский», стала причиной массового отравления. У пострадавших зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции, в том числе сальмонеллез. Один из пациентов находится в реанимации. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

