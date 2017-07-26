Сын генпрокурора Чайки зашел на столичный рынок недвижимости

11:55 26 июля 2017 0

Компания планирует построить около 1 млн кв.м жилья Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Младший сын генерального прокурора России Юрия Чайки учредил компанию в сфере недвижимости. Детище Игоря Чайки «Архплей девелопмент» планирует построить около миллиона квадратных метров жилья эконом-, комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области. Об этом сообщил изданию Life сам Чайка-младший.

«В среднесрочной перспективе мы планируем построить около одного миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Чайка. Вторым учредителем является ООО «Инспайр», создателем которого, в свою очередь, значится давний бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев. Игорь Чайка сказал, что не планирует принимать участие в программе реновации, так как, по его мнению, для этого существуют более крупные компании.

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. В 2011 году окончил Московский юридический университет им. Кутафина. С 2014-го работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева на общественных началах, но вскоре покинул пост, отдав предпочтение бизнесу. В 2010-м его компания «Инновации света» занималась освещением трассы Адлер — Красная Поляна перед Олимпиадой в Сочи.