{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
11:55  26 июля 2017 0

Сын генпрокурора Чайки зашел на столичный рынок недвижимости

Недвижимость. Пермь, дом, недвижимость, стройка
Компания планирует построить около 1 млн кв.м жильяФото: Алексей Гущин © URA.RU

Младший сын генерального прокурора России Юрия Чайки учредил компанию в сфере недвижимости. Детище Игоря Чайки «Архплей девелопмент» планирует построить около миллиона квадратных метров жилья эконом-, комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области. Об этом сообщил изданию Life сам Чайка-младший.

«В среднесрочной перспективе мы планируем построить около одного миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Чайка. Вторым учредителем является ООО «Инспайр», создателем которого, в свою очередь, значится давний бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев. Игорь Чайка сказал, что не планирует принимать участие в программе реновации, так как, по его мнению, для этого существуют более крупные компании.

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. В 2011 году окончил Московский юридический университет им. Кутафина. С 2014-го работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева на общественных началах, но вскоре покинул пост, отдав предпочтение бизнесу. В 2010-м его компания «Инновации света» занималась освещением трассы Адлер — Красная Поляна перед Олимпиадой в Сочи.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров