Пушков заявил, что Трампа «превращают в Клинтон»

Цель новых санкций США — усиление давления на Россию, и иллюзий в отношении Штатов быть не может. Об этом заявил в своем Twitter сенатор Алексей Пушков, комментируя законопроект о санкциях, который был принят Палатой представителей Конгресса США.
«Трампа вынуждают проводить политику Обамы, превращают в Х. Клинтон», — заявил Пушков.
Если Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, это приведет к новому этапу конфронтации, ранее отмечал Пушков
«Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он заложник Конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации», — приводит слова сенатора «Газета.ру».
В Белом доме поддержали новые санкции против России, Северной Кореи и Ирана.