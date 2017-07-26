{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
11:46  26 июля 2017 6

Пушков заявил, что Трампа «превращают в Клинтон»

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор прокомментировал новые санкции в отношении РоссииФото: duma.gov.ru

Цель новых санкций США — усиление давления на Россию, и иллюзий в отношении Штатов быть не может. Об этом заявил в своем Twitter сенатор Алексей Пушков, комментируя законопроект о санкциях, который был принят Палатой представителей Конгресса США.

«Трампа вынуждают проводить политику Обамы, превращают в Х. Клинтон», — заявил Пушков.

Если Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, это приведет к новому этапу конфронтации, ранее отмечал Пушков

«Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он заложник Конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации», — приводит слова сенатора «Газета.ру».

В Белом доме поддержали новые санкции против России, Северной Кореи и Ирана.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров