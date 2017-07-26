Судебные приставы арестовали поголовье свиней у «Свинокомплекса Пермский», который погряз в долгах. Пока одному из крупнейших в России производителей свинины остановка работы не угрожает, но аресты будут продолжаться.
Приставы пришли на свинокомплекс, чтобы взыскать с предприятия долг в размере около 36 млн рублей. Из 21 млн — долг перед налоговиками, остальное — перед ПАО «Пермэнергосбыт». «Арестованы 1,5 тысячи свиней, при этом общее поголовье предприятия составляет — 83 тысячи. То есть на данный момент арестована малая часть животных, но свинокомплекс имеет много долгов, поэтому аресты будут продолжаться», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого УФССП. Стоимость арестованного имущества составляет 15 млн рублей. Свиньи остались у должника на ответственном хранении. Если с ними что-то случится, директора ждет уголовное дело за растрату.
Свинокомплекс «Пермский», который входит в число крупнейших производителей свинины в России, был передан из федеральной собственности в краевую четыре года назад. После этого начался поиск инвесторов для предприятия. В итоге в 2014 году свинокомплекс частично арендовала омская группа компаний «Синергия», агрохолдинг также выкупил долги предприятия на сумму более полумиллиарда рублей. Сотрудники управления ФСБ подозревают, что предприятие, принадлежащее Пермскому краю, передано в долгосрочную аренду по заниженной цене. Подозреваемым по этому делу может стать краевой вице-премьер Алексей Чибисов. По делу был также допрошен экс-глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов.