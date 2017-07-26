{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
12:23  26 июля 2017 0

У крупнейшего производителя свинины в России арестовали животных. Пермские поросята расплачиваются за долг

АГРО 2016 выставка Челябинск, свинья, поросенок
Пока арестована лишь малая часть поголовья, но аресты имущества будут продолжатьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы арестовали поголовье свиней у «Свинокомплекса Пермский», который погряз в долгах. Пока одному из крупнейших в России производителей свинины остановка работы не угрожает, но аресты будут продолжаться.

Приставы пришли на свинокомплекс, чтобы взыскать с предприятия долг в размере около 36 млн рублей. Из 21 млн — долг перед налоговиками, остальное — перед ПАО «Пермэнергосбыт». «Арестованы 1,5 тысячи свиней, при этом общее поголовье предприятия составляет — 83 тысячи. То есть на данный момент арестована малая часть животных, но свинокомплекс имеет много долгов, поэтому аресты будут продолжаться», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого УФССП. Стоимость арестованного имущества составляет 15 млн рублей. Свиньи остались у должника на ответственном хранении. Если с ними что-то случится, директора ждет уголовное дело за растрату.

Свинокомплекс «Пермский», который входит в число крупнейших производителей свинины в России, был передан из федеральной собственности в краевую четыре года назад. После этого начался поиск инвесторов для предприятия. В итоге в 2014 году свинокомплекс частично арендовала омская группа компаний «Синергия», агрохолдинг также выкупил долги предприятия на сумму более полумиллиарда рублей. Сотрудники управления ФСБ подозревают, что предприятие, принадлежащее Пермскому краю, передано в долгосрочную аренду по заниженной цене. Подозреваемым по этому делу может стать краевой вице-премьер Алексей Чибисов. По делу был также допрошен экс-глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров