В Перми батутный центр поплатился за покалеченного ребенка

28 октября 2025 в 14:31
Батуты могут быть опасны (архивное фото)

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Батутный центр в Перми оштрафовали после прокурорской проверки. В развлекательном центре перед этим ребенок получил травму, и как выяснилось, на объекте оказалось не мало нарушений.

«Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку деятельности батутного центра по факту получения травмы несовершеннолетним. Выявлены нарушения требований технических регламентов, в том числе связанные с невыполнением требований эксплуатационных документов, отсутствии на объекте необходимого количества инструкторов и другие», — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге владельца центра оштрафовали на 30 000 рублей. Также его обязали устранить все нарушения.

