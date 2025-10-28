В Перми батутный центр поплатился за покалеченного ребенка
Батуты могут быть опасны (архивное фото)
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Батутный центр в Перми оштрафовали после прокурорской проверки. В развлекательном центре перед этим ребенок получил травму, и как выяснилось, на объекте оказалось не мало нарушений.
«Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку деятельности батутного центра по факту получения травмы несовершеннолетним. Выявлены нарушения требований технических регламентов, в том числе связанные с невыполнением требований эксплуатационных документов, отсутствии на объекте необходимого количества инструкторов и другие», — сообщили в надзорном ведомстве.
В итоге владельца центра оштрафовали на 30 000 рублей. Также его обязали устранить все нарушения.
