В Перми батутный центр поплатился за покалеченного ребенка

Батуты могут быть опасны (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Батутный центр в Перми оштрафовали после прокурорской проверки. В развлекательном центре перед этим ребенок получил травму, и как выяснилось, на объекте оказалось не мало нарушений.

«Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку деятельности батутного центра по факту получения травмы несовершеннолетним. Выявлены нарушения требований технических регламентов, в том числе связанные с невыполнением требований эксплуатационных документов, отсутствии на объекте необходимого количества инструкторов и другие», — сообщили в надзорном ведомстве.