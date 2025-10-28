Власти Перми рассчитывают получать более 11,5 млн от рекламы на остановках

Доходы от сдачи имущества и рекламы направят на развитие транспортной отрасли Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми бюджет города будет пополняться на 11,5 миллиона рублей ежегодно благодаря сдаче в аренду поверхностей остановок под рекламу. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.

«В 2025 году были проведены торги на право аренды боковой стенки павильона для размещения рекламного лайтбокса. По итогам торгов бюджет Перми получит дополнительные доходы в размере 11,5 млн рублей в год с индексацией. В планах продолжить данную практику и дальше», — сообщил Галиханов.