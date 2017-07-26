Жительница Пермского края обязана будет отработать 110 часов в качестве наказания за обман клиента. Женщина, работая в банке, присвоила 11 тысяч рублей со счета пенсионера.
Преступление было совершено в декабре 2015 года. Работница банка списала со счета клиента деньги и, чтобы скрыть преступление, распечатала расходный кассовый ордер и отдала на подпись обманутому клиенту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Похищенные деньги женщина потратила.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»). Суд признал гражданку виновной в совершении преступления и назначил ей 110 часов обязательных работ. Также она должна возместить причиненный ущерб.