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13:01  26 июля 2017 0

В Перми работница банка украла у пенсионера деньги со счета

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Работница банка незаконно списала деньги со счета клиентаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Пермского края обязана будет отработать 110 часов в качестве наказания за обман клиента. Женщина, работая в банке, присвоила 11 тысяч рублей со счета пенсионера.

Преступление было совершено в декабре 2015 года. Работница банка списала со счета клиента деньги и, чтобы скрыть преступление, распечатала расходный кассовый ордер и отдала на подпись обманутому клиенту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Похищенные деньги женщина потратила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»). Суд признал гражданку виновной в совершении преступления и назначил ей 110 часов обязательных работ. Также она должна возместить причиненный ущерб.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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