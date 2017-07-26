Встреча представителей администрации и жителей города Губкинского началась со скандала. В первые же минуты половина горожан, пришедших на диалоговую площадку в местный дом культуры, с возмущением покинули зал: вместо решения проблемы с прогнившим жильем чиновники им прочли лекцию.
Жители пришли на встречу в пятницу, 21 июля, чтобы решить проблемы ветхого жилья: их деревянные дома давно признаны аварийными, в квартирах холод и плесень, разъезжаются стены и проваливаются полы. Но вместо этого им предложили послушать доклады о пожарной безопасности. Видеозапись встречи с негодованием ее участников была опубликована в городском паблике во «ВКонтакте».
«Пусть они нам расскажут, когда это ветхое жилье будет снесено. Когда нам дадут нормальное жилье!», — возмущается на видеозаписи одна из жительниц, покидающая зал.
«Вы считаете, что вопросы пожарной безопасности — это не насущные вопросы для горожан?», — обратился к жителям первый заместитель главы администрации города Роман Галкин.
«К нам каждый месяц приходят пожарные, проводят проверки», — начала говорить одна из жительниц, чтобы объяснить, почему им неинтересно слушать о пожарной безопасности, но Роман Галкин ее перебил:
«Дома горят, понимаете. Пожарные ходят, а дома горят. Все», — заявил первый замглавы.
Встреча прошла при полупустом зале. Те, кто остался, все-таки смогли задать вопросы о судьбе своих домов после докладов о пожарной безопасности и исполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья. К слову, сотрудники администрации во время встречи отметили, что за год в Губкинском отселяется всего один-два дома. При этом в городе еще 11 аварийных домов, признанных таковыми еще до 2012 года.