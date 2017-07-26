15:18 26 июля 2017 0

Фонд памяти группы Дятлова организует поисково-исследовательскую экспедицию на Северном Урале Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

На Северный Урал отправляется ежегодная поисково-исследовательская экспедиция, организованная фондом памяти группы Дятлова. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фонда Юрий Кунцевич. Цель экспедиции — найти доказательства того, что туристы-дятловцы, погибшие в феврале 1959 года, стали жертвами испытаний оружия.

«В этом году мы будем проверять версию о том, что они погибли вовсе не там, где их нашли, — рассказал руководитель дятловского фонда. — В результате исследований мы это подтвердим или опровергнем. Скорее всего, подтвердим, потому что с нами будут квадрокоптеры, и мы не будем всю тайгу прочесывать ногами. Будут снимать подозрительные места, где мог быть взрыв. Снимем точку с высоты птичьего полета, и уже к ней — пешком».

Такие точки на примете у дятловедов есть, в том числе характерная «проплешина» на поверхности земли на берегу реки Лозьвы. «Этот след мне показывали еще 10 лет назад, я смотрел и сам удивлялся, что мы до сих не обращали на это внимания, — говорит Кунцевич. — Разные люди давно уже указывали нам на такие места — исследователь Корелин, священник Каракишев. Но мы были связаны тем, что есть в уголовном деле».

То, что с момента предполагаемого взрыва прошло уже несколько десятков лет, исследователей не смущает. «После того как взорвался Тунгусский метеорит, следы взрыва находили потом через много десятков лет, до сих пор находят что-то. Тут похожая ситуация», — говорит Кунцевич. Одним из главных указателей на возможное место гибели дятловцев, по его мнению, могут стать старые консервные банки, которые исследователи хотят обнаружить с помощью металлоискателя.

Экспедиция стартует из Екатеринбурга 1 августа. 2-го числа на автомобиле с повышенной проходимостью группу забросят к броду через реку Ауспию (по которой двигалась группа дятловцев). 3 августа исследователи планируют выйти на перевал Дятлова, чтобы почтить память погибших туристов, а также установить на скале, где стоит обелиск, новую мемориальную доску — в память о десятом участнике группы Юрии Юдине (единственный выживший из группы Дятлова скончался в 2013 году и похоронен в Екатеринбурге рядом с остальными дятловцами). Продлится экспедиция почти месяц.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного зафиксирована вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.