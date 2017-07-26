В Екатеринбурге прокуратура проверила рестораны на Wi-Fi

16:43 26 июля 2017 0

Надзорный орган проверил выполнение антитеррористического закона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуроры проверили, как соблюдается федеральный закон об идентификации пользователей в публичных сетях Wi-Fi в ресторанах сети Resta Management.

«В ресторанах проверили наличие сервиса авторизации гостевого Wi-Fi. Также вызвали в прокуратуру, запросили документы с подрядчиком, который проводит идентификацию пользователей. Проверка заняла буквально десять минут, вопросов со стороны прокуратуры не возникло», — рассказал «URA.RU» Кирилл Евсюков, генеральный директор компании HVALA, которая предоставляет сервис авторизации для ресторанов.

Компания обслуживает только в Екатеринбурге более 250 заведений, а также ресторанные сети, гостиницы, фитнес- центры в Москве, Челябинске, Новосибирске. Перми, Томске. Омске и Уфе.

Постановление правительства №758 об ограничении анонимного доступа к Wi-Fi вступило в силу 13 августа 2014 года. Документ был подписан в рамках принятия в мае 2014 года пакета законов, ужесточающих меры борьбы с терроризмом. За нарушение закона предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.