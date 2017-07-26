Тюменские чиновники потратят более 14 миллионов рублей на разработку проекта реконструкции Дворца национальных культур «Строитель». Деньги возьмут из бюджета Тюменской области.
Информация об открытом конкурсе появилась на официальном сайте госзакупок. Как следует из документов, подрядчику предстоит разработать проект, согласно которому в здании на первом этаже появятся гардероб на тысячу человек, зрительный зал на 700 посадочных мест, не менее 7 гримерных, в том числе одна VIP-гримерная с туалетом и душем. На втором этаже разместятся универсальный и конференц-залы, а также буфет. На третьем этаже планируют сделать два репетиционных зала, студию звукозаписи и оборудование для проведение выставок.
Также проектом предусмотрены административный блок, кабинет директора и помещений для обслуживающего персонала.
Обновленный ДНК «Строитель» должен стать доступен для инвалидов.
Заказчиком проектно-изыскательных работ выступил ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства».
На разработку проекта планируется выделить 7 месяцев со дня подписания контракта. Прием заявок пройдет до 16 августа 2017 года. Максимальная стоимость контракта составит 14 125 тысяч рублей. По информации на 26 июля, на аукцион не поступило ни одной заявки.
Как ранее писало «URA.RU», в феврале 2013 года из-за скандала, связанного с ремонтом ДНК «Строитель» губернатор Тюменской области Владимир Якушев снял с должности директора областного департамента культуры Евгения Негинского. Поводом стало заявление бывшего директора Дворца культуры Андрея Зырянова о финансовых манипуляциях подрядных организаций при проведении капитального ремонта учреждения.
По одной из версий, Евгений Негинский и его заместитель Татьяна Заборовская были связаны с исполнителем ремонтных работ. Сам директор ДНК жаловался на исполнителей, которые вымогали у него деньги за подписание фиктивных актов выполненных работ. Зырянов был избит неизвестными, которые передали ему «привет от Заура». Зырянов не исключал, что речь шла о руководителе компании-подрядчика ООО «Астория» Зауре Гаджибалаеве. Последний, в свою очередь, являлся заказчиком для компании супруга Заборовской.
Дворец национальных культур «Строитель» был открыт в 1986 году. Его деятельность направлена на развитие государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Тюменской области. В его состав входят 12 отделов национальных культур, при которых организована работа творческих самодеятельных коллективов.