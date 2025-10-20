Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени накопилось более 12 тысяч непроданных квартир

20 октября 2025 в 09:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При этом число застройщиков за год сократилось

При этом число застройщиков за год сократилось

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.

«Рынок новостроек Тюмени по-прежнему активен по выводу проектов, но уже сформировался значимый запас предложения — порядка 12 010 квартир накопленного затоваривания, что ставит регион в число лидеров по этому показателю. При этом циклы продаж заметно растянулись: спрос по-прежнему очень чувствителен к ипотечной ставке», — сообщил Холопик изданию «РБК Тюмень».

Эксперт отметил, что в регионе есть риск затоваренности. При таких условиях растягивается строительство и, более того, становится меньше новых объектов. В дальнейшем это может спровоцировать дефицит современных комплексов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал