В Тюмени накопилось более 12 тысяч непроданных квартир
При этом число застройщиков за год сократилось
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.
«Рынок новостроек Тюмени по-прежнему активен по выводу проектов, но уже сформировался значимый запас предложения — порядка 12 010 квартир накопленного затоваривания, что ставит регион в число лидеров по этому показателю. При этом циклы продаж заметно растянулись: спрос по-прежнему очень чувствителен к ипотечной ставке», — сообщил Холопик изданию «РБК Тюмень».
Эксперт отметил, что в регионе есть риск затоваренности. При таких условиях растягивается строительство и, более того, становится меньше новых объектов. В дальнейшем это может спровоцировать дефицит современных комплексов.
