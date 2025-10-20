В Тюмени накопилось более 12 тысяч непроданных квартир

При этом число застройщиков за год сократилось Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.

«Рынок новостроек Тюмени по-прежнему активен по выводу проектов, но уже сформировался значимый запас предложения — порядка 12 010 квартир накопленного затоваривания, что ставит регион в число лидеров по этому показателю. При этом циклы продаж заметно растянулись: спрос по-прежнему очень чувствителен к ипотечной ставке», — сообщил Холопик изданию «РБК Тюмень».