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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:17  26 июля 2017 0

Свердловская компания будет поставлять детали для Rolls-Royce

Клипарт. Екатеринбург, ролс ройс, rolls-royce, автомобиль, роскошь, люкс
ВСМПО-АВИСМА сотрудничает с британским брендом с 2000 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпорация ВСМПО-АВИСМА подписала несколько долгосрочных соглашений с компанией Rolls-Royce на поставку титановых деталей [кольца, блиски и диски вентилятора] для принципиально новых реактивных двигателей.

Как пояснили «URA.RU» в корпорации, достигнутые соглашения будут действовать до 2026 года, а ожидаемый доход по контрактам превысит 76 млн долларов. Свердловская корпорация ВСМПО-АВИСМА имеет также представительства в Березниках (Пермский край) и Москве.

Сотрудничество Rolls-Royce и российской титановой корпорации началось в 2000 году. Компании уже связывает ряд долгосрочных контрактов по поставкам титанового проката и различных полуфабрикатов.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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