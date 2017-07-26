Свердловская компания будет поставлять детали для Rolls-Royce

Корпорация ВСМПО-АВИСМА подписала несколько долгосрочных соглашений с компанией Rolls-Royce на поставку титановых деталей [кольца, блиски и диски вентилятора] для принципиально новых реактивных двигателей.
Как пояснили «URA.RU» в корпорации, достигнутые соглашения будут действовать до 2026 года, а ожидаемый доход по контрактам превысит 76 млн долларов. Свердловская корпорация ВСМПО-АВИСМА имеет также представительства в Березниках (Пермский край) и Москве.
Сотрудничество Rolls-Royce и российской титановой корпорации началось в 2000 году. Компании уже связывает ряд долгосрочных контрактов по поставкам титанового проката и различных полуфабрикатов.