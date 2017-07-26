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Главные новости Пермского края
19:47  26 июля 2017 0

Противник пермских губернаторов сдал документы на пост главы региона

Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев продолжает бороться за место губернатораФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Все семь кандидатов в губернаторы Прикамья, включая обратившегося за помощью к президенту Константина Окунева, сдали документы на регистрацию. Об этом «URA.RU» сообщили в крайизбиркоме.

В среду, 26 июля, Избирательная комиссия Пермского края заканчивает прием документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы. Все семь участников кампании успели прийти вовремя.

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Накануне документы подал временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников (выдвинут «Единой России»). Затем в крайизбирком пришли московский адвокат Ирина Филатова (КПРФ), ученый-эколог Владимир Аликин («Справедливая Россия»), экс-руководитель приемной президента в Пермском крае Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»), член крайизбиркома и активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Степанов («Патриоты России»), лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР) и экс-депутат Заксобрания, лидер движения «Выбор» Константин Окунев («Города России»).

Сейчас у крайизбиркома есть десять дней на принятие решения о регистрации кандидатов. Необходимо проверить указанные сведения и листы поддержки — каждый участник кампании должен пройти муниципальный фильтр, то есть сдать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% территорий Прикамья.

Ранее Константин Окунев (оппонент предыдущих губернаторов Виктора Басаргина и Олега Чиркунова) опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что пройти муниципальный фильтр невозможно из-за противодействия административного ресурса. Политик не стал комментировать «URA.RU» факт подачи документов в крайизбирком, но отметил, что на место в Совете Федерации предложил достойные кандидатуры: общественницу, депутата Пермской гордумы от «Яблока» Надежду Агишеву, бывшего вице-губернатора и экс-депутата Заксобрания Вадима Чебыкина и экс-гендиректора Пермского порохового завода Геннадия Кузьмицкого. Последний также был членом регионального парламента и в свое время возглавлял фракцию КПРФ.

Выборы губернатора Пермского края пройдут впервые после образования региона 10 сентября.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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