Пермский губернатор назвал три фамилии, из которых выберет сенатора

Мэр Перми, действующий сенатор и известный промышленник претендуют на место в Совете Федерации от Пермского края. Как стало известно «URA.RU», глава региона Максим Решетников определился со своей «тройкой» на выборах.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников назвал свою тройку кандидатур в Совет Федерации: глава Перми Дмитрий Самойлов, действующий сенатор Андрей Климов и генеральный директор «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) Алексей Андреев. Эту информацию «URA.RU» подтвердил официальный представитель Решетникова в избирательном штабе.
С Дмитрием Самойловым не удалось связаться по известному редакции телефонному номеру. Андрей Климов оставил информацию без комментария: «Вопрос нужно адресовать кандидату». Алексей Андреев не стал беседовать, сославшись на занятость.
В период с 21 по 26 июля продолжается процедура сдачи документов для регистрации на выборах губернатора. Каждый из семи кандидатов должен пройти муниципальный фильтр (сдать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% муниципалитетов Прикамья) и предложить три кандидатуры на место в Совете Федерации.
На сегодняшний день представителем исполнительной власти Пермского края в Совете Федерации остается Андрей Климов, который был депутатом Госдумы в период 1999—2012 годов. Климов возглавляет подкомитет по взаимодействию со странами БРИКС. По информации источников «URA.RU», федеральные власти выразили пожелание, чтобы действующий сенатор продолжил работу, и эта информация была доведена до Максима Решетникова.
До отставки прежнего губернатора Виктора Басаргина потенциальным претендентом на место в Совете Федерации считался экс-премьер правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов. «Знаете, у меня в свое время было пять-шесть вариантов переезда в Москву — я всегда отказывался», — так прокомментировал «URA.RU» Геннадий Тушнолобов отсутствие своей фамилии в «тройке» Решетникова.
Выборы губернатора Пермского края проходят впервые (после укрупнения региона). Голосование намечено на 10 сентября.