По мотивам «Игры престолов» снимают порно. ФОТО

Студия Brazzers, специализирующая на съемках фильмов для взрослых, объявила о выходе порнографической пародии на культовый сериал «Игра престолов». Уже прошел кастинг актеров на ключевые роли.
«Клубничку» решили назвать «Королева престолов», сообщает портал «Дни.ру». Порноактеры, которые будут задействованы в фильме, у себя в Twitter-аккаунтах выложили фото в костюмах главных героев.
Известно, что звезда фильмов для взрослых Ребекка Мур выступит в роли Серсеи Ланнистер, Элла Хьюз — в роли Маргери Тирелл, а Тина Кей сыграет Дейнерис Таргариен. Роль Джейме Ланнистера исполнит Дэнни Ди, а любимца зрителей Джона Сноу — знойный Ксандер Корвус.
Дату выхода порно-версии «Игры престолов» на экраны пока не называют. Многие поклонники сериала, между тем, с нетерпением ждут этот фильм, желая узнать, каким он будет, если главной сюжетной линией станет секс.
Ранее венгерский ученый Милан Яносов высчитал, кто из героев «Игры престолов» умрет последним. По мнению математика, самые большие шансы выжить у второстепенных персонажей: Тормунда, Джораха Мормонта и Теона Грейджоя. Среди представителей королевских династий дольше всех, считает ученый, будет жить Серсея Ланистер, сообщает Nation News.