{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
Главные новости Москвы
21:45  26 июля 2017 0

По мотивам «Игры престолов» снимают порно. ФОТО

Всероссийский кастинг «Игры Престолов». Москва
На культовый сериал делают пародию- "клубничку"Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Студия Brazzers, специализирующая на съемках фильмов для взрослых, объявила о выходе порнографической пародии на культовый сериал «Игра престолов». Уже прошел кастинг актеров на ключевые роли.

«Клубничку» решили назвать «Королева престолов», сообщает портал «Дни.ру». Порноактеры, которые будут задействованы в фильме, у себя в Twitter-аккаунтах выложили фото в костюмах главных героев.

Известно, что звезда фильмов для взрослых Ребекка Мур выступит в роли Серсеи Ланнистер, Элла Хьюз — в роли Маргери Тирелл, а Тина Кей сыграет Дейнерис Таргариен. Роль Джейме Ланнистера исполнит Дэнни Ди, а любимца зрителей Джона Сноу — знойный Ксандер Корвус.

Дату выхода порно-версии «Игры престолов» на экраны пока не называют. Многие поклонники сериала, между тем, с нетерпением ждут этот фильм, желая узнать, каким он будет, если главной сюжетной линией станет секс.

Ранее венгерский ученый Милан Яносов высчитал, кто из героев «Игры престолов» умрет последним. По мнению математика, самые большие шансы выжить у второстепенных персонажей: Тормунда, Джораха Мормонта и Теона Грейджоя. Среди представителей королевских династий дольше всех, считает ученый, будет жить Серсея Ланистер, сообщает Nation News.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров