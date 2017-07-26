Путин проверил у себя уровень стресса

Президент России Владимир Путин испытал на себе электронный браслет, измеряющий уровень эмоционального напряжения.
Уникальное отечественное ноу- хау представили президенту на заседании Агентства стратегических инициатив, — сообщают РИА Новости. Директор направления «Новый бизнес» АСИ Артём Аветисян пояснил, что браслет можно использовать, например, в шахтах для отслеживания состояния персонала. Он надел браслет на руку президенту, пояснив, что для определения уровня стресса требуется 30 минут.
«Через 30 минут как раз заснёшь — и стресс будет минимальным», — пошутил в ответ Путин.
Кроме того, президенту объяснили, что браслет способен измерять количество потребляемых во время еды калорий.
«Это безобразие какое-то, нужно выбросить немедленно, жить невозможно с ним», — посмеялся российский лидер.
«Будем ждать, или продолжим?», — прервал президент небольшую паузу.
Аветисян вернулся к докладу, а глава государства оставил электронное устройство на своей левой руке.