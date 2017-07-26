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26 июля 2017
22:41  26 июля 2017 0

Путин проверил у себя уровень стресса

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Президент испытал отечественную разработкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин испытал на себе электронный браслет, измеряющий уровень эмоционального напряжения.

Уникальное отечественное ноу- хау представили президенту на заседании Агентства стратегических инициатив, — сообщают РИА Новости. Директор направления «Новый бизнес» АСИ Артём Аветисян пояснил, что браслет можно использовать, например, в шахтах для отслеживания состояния персонала. Он надел браслет на руку президенту, пояснив, что для определения уровня стресса требуется 30 минут.

«Через 30 минут как раз заснёшь — и стресс будет минимальным», — пошутил в ответ Путин.

Кроме того, президенту объяснили, что браслет способен измерять количество потребляемых во время еды калорий.

«Это безобразие какое-то, нужно выбросить немедленно, жить невозможно с ним», — посмеялся российский лидер.

«Будем ждать, или продолжим?», — прервал президент небольшую паузу.

Аветисян вернулся к докладу, а глава государства оставил электронное устройство на своей левой руке.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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