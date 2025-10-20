Названа сумма, за которую преступники готовили убийство Симоньян
Террористы планировали убить Симоньян за 50 тысяч долларов, сообщает Следственный Комитет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян. По данным ведомства, организатор террористической ячейки Михаил Балашов и его сообщник Егор Савельев согласились совершить преступление за 50 тысяч долларов.
«Балашов по заказу неустановленных лиц, совместно с другим участником ячейки Егором Савельевым за денежное вознаграждение в 50 тыс. долларов согласились на убийство журналистки Маргариты Симоньян. Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в telegram-канале ведомства.
Террористическая организация «National Socialism/White Power»*, которую возглавлял Балашов, признана Верховным судом РФ запрещенной. Планы убийства Симоньян не были реализованы — всех участников группы задержали сотрудники ФСБ. Следствие также установило, что члены ячейки совершили не менее шести нападений на иностранных граждан и лиц нетрадиционной ориентации.
Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратило планировавшееся покушение на главного редактора «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. По данным спецслужбы, исполнителям предлагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.
* Организация признана террористической, запрещена на территории РФ
Покушение на Симоньян и Собчак
