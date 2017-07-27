ВЦИОМ: россияне стали больше тратить и охотнее брать кредиты

06:30 27 июля 2017 0

Социологи зафиксировали в 2017 году рост потребления в России Фото: Pixabay.com

Большинство россиян считает нынешнее время благоприятным период для совершения покупок. Исследование ВЦИОМа зафиксировало не только возросшую потребительскую активность россиян, но и рост доверия к кредитам и банкам.

По данным социологов, число россиян, готовых совершать крупные покупки, выросло за первое полугодие 2017 года с 23 до 29%. Таким образом, в текущем году индекс потребительского доверия вырос с 34 до 39 пунктов. При этом докризисные показатели по-прежнему являются недосягаемыми. Максимальное значение индекса (52 пункта) было зафиксировано в июне 2014 года, сообщает газета «Известия».

Изменилось и отношение россиян к кредитам. Если год назад 82% респондентов считали, что занимать деньги нельзя, то в июне 2017-го число скептиков сократилось до 74%. При этом 14% опрошенных считают оформлять кредит можно прямо сейчас. Год назад такой точки зрения придерживались всего 8% (абсолютный минимум с 2009 года). В целом работа банков вызывает доверие у 54% россиян (при показателе в 33% в прошлом году).

«У россиян в нулевые годы выработались определенные модели потребительского поведения, и многим при каждом удобном случае хочется к ним вернуться. Два-три года, вероятно, и составили тот период времени, на протяжении которого люди выжидали, взвешивали „за“ и „против“. Поэтому даже на фоне проблем, которые испытывают отдельные банки, россияне всё равно ищут, куда вложить свои деньги, кому можно доверять», — отметил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.