На харьковском направлении дела у ВСУ становятся хуже Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Российские войска продолжают расширять зону контроля на харьковском направлении, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все сложнее. Значительный прогресс зафиксирован в районе Волчанска и приграничных территориях у населенного пункта Хатнее.

«В последнее время на харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. Пока [главком ВСУ Александр] Сырский „переставляет кровати“ в ВСУ, проводя корпусную реформу, ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях», — рассказали ТАСС собеседник из российских силовых структурах.

Источник подчеркнул, что подобное развитие событий вызывает обеспокоенность у западных партнеров Украины. Он также отметил, что несмотря на официальные заявления Вашингтона, Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Киев, требуя активных наступательных действий.

