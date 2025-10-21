Стало известно о безнадежной ситуации для ВСУ, пока Сырский переставляет кровати
На харьковском направлении дела у ВСУ становятся хуже
Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon
Российские войска продолжают расширять зону контроля на харьковском направлении, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все сложнее. Значительный прогресс зафиксирован в районе Волчанска и приграничных территориях у населенного пункта Хатнее.
«В последнее время на харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. Пока [главком ВСУ Александр] Сырский „переставляет кровати“ в ВСУ, проводя корпусную реформу, ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях», — рассказали ТАСС собеседник из российских силовых структурах.
Источник подчеркнул, что подобное развитие событий вызывает обеспокоенность у западных партнеров Украины. Он также отметил, что несмотря на официальные заявления Вашингтона, Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Киев, требуя активных наступательных действий.
Ранее Сырский распустил оперативно-стратегические (ОСУВ) и оперативно-тактические (ОТУ) группировки войск, входившие в состав Вооруженных сил Украины. Их обязанности переходят к группировкам войск, созданным на базе оперативных командований.
