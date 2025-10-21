Будапешт прокомментировал новость об отмене саммита Путина и Трампа

Сийярто: в преддверии саммита ожидается много фейков о его отмене Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в преддверии российско-американского саммита в Будапеште следует ожидать многочисленных ложных сообщений о якобы отмене мероприятия. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

«С момента объявления о предстоящем саммите в столице Венгрии стало ясно, что многие силы заинтересованы в срыве переговоров. До тех пор, пока саммит не состоится, общественность столкнется с многочисленными информационными вбросами, фейковыми новостями и утверждениями о его отмене», — написал Сийярто в соцсети Х.

Как отметил глава дипломатического ведомства, представители провоенной политической элиты и аффилированные с ними СМИ традиционно используют подобную тактику накануне событий, способных повлиять на вопросы войны и мира. Сийярто подчеркнул, что и в этот раз ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию.

