Будапешт прокомментировал новость об отмене саммита Путина и Трампа

Сийярто: накануне саммита Путина и Трампа ожидается много фейков о его отмене
22 октября 2025 в 01:46
Сийярто: в преддверии саммита ожидается много фейков о его отмене

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в преддверии российско-американского саммита в Будапеште следует ожидать многочисленных ложных сообщений о якобы отмене мероприятия. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

«С момента объявления о предстоящем саммите в столице Венгрии стало ясно, что многие силы заинтересованы в срыве переговоров. До тех пор, пока саммит не состоится, общественность столкнется с многочисленными информационными вбросами, фейковыми новостями и утверждениями о его отмене», — написал Сийярто в соцсети Х.

Как отметил глава дипломатического ведомства, представители провоенной политической элиты и аффилированные с ними СМИ традиционно используют подобную тактику накануне событий, способных повлиять на вопросы войны и мира. Сийярто подчеркнул, что и в этот раз ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию. 

Ранее представитель администрации президента США сообщил, что на данный момент Трамп не планирует личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Якобы такие переговоры не входят в повестку американского лидера Дональда Трампа. 

