В аэропорту Краснодара введены временные ограничения
22 октября 2025 в 00:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов 22 октября. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
