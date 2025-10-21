Взломали Генштаб ВСУ и крупнейший маркетплейс дронов: чем известны российские хакеры KillNet

В сети хакерскую команду называют защитниками киберпространства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Украине взломали крупнейшую базу данных, где содержатся сведения о поставщиках беспилотников для ВСУ. Ответственность на себя взяла хакерская группировка из России KillNet. Эта же команда ранее отличилась кибератаками на Генштаб украинской армии, федеральные ресурсы Европарламента, США, Польши, Литвы и других зарубежных стран. Подробнее о деятельности россиян, которые орудуют в интернете, умело скрывая свои личности, их мотивации и целях — узнаете из обзора URA.RU.

Самые громкие дела KillNet

Команда Killnet официально признала свою причастность к кибератакам на сайты госорганов Румынии. Вскоре после терактов в Приднестровье, Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что российские хакеры осуществили ряд кибернападений на ресурсы ведомственных учреждений и официальных органов страны.

Под прицел россиян попадали государственные учреждения Чехии, сайты Итальянского института здравоохранения и сената. Правительственные серверы Литвы также становились объектом DDoS-атак. Пророссийская хакерская группировка тогда выдвинула требование разрешить транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область. Помимо прочего, KillNet стоит за нападением на различные норвежские организации и веб-сайт Европейского парламента.

Кроме того, хакеры запомнились угрозами в адрес белорусских спецслужб после задержания 18-летнего Арсения Елисеева, который был администратором telegram-канала Anonymous Russia, входящего в KillNet. Кибератаку на американскую военную компанию Lockheed Martin — производителя высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) — взломщики объяснили желание похитить и обнародовать секретные данные.

Еще команде удалось отключить сайт Букингемского дворца. А в 2023 году группа заявила о начале информационной войны против Израиля. Действия стали ответной мерой на оказание Израилем поддержки Украине.

Неудачи группировки

Команда в 2022 году предприняла попытку «обрушить» сайт Евровидения. После неудачи хакеры пригрозили атаковать 10 стран Европы. При этом — по сообщению представителей объединения — атака была приостановлена по их же собственному желанию, цель не была озвучена.

По мнению ряда мировых СМИ, большое количество обещаний и угроз KillNet так и не были исполнены. Вот основные «пустые» заявления по версии портала Zerkalo:

устранить правительства в 10 странах;

ликвидировать НАТО в cети;

«разрушительные последствия» после атаки на Lockheed Martin;

хотели «положить» трансляцию обращения президента США Джо Байдена из Варшавы;

собирались направить на госорганы и спецслужбы Беларуси весь имеющийся арсенал мощности, если арестованный глава Anonymous Russia не будет освобожден.

Зачем хакеры взломали украинский Генштаб

По словам одного из участников сообщества, базу данных Генерального штаба ВСУ взломали не ради достижения конкретного результата. Главной целью было привлечь внимание мировой общественности к происходящему — продемонстрировать, на какие жертвы готов идти Киев ради собственных интересов.

Представитель KillNet охарактеризовал украинских хакеров как «варваров», отметив, что российские специалисты по кибербезопасности концентрируют свои усилия исключительно на военных объектах и сетевой инфраструктуре, в то время как украинская сторона стремится нанести ущерб гражданскому сектору. Если президент Украины Владимир Зеленский в ближайшем будущем не пойдет на компромисс с Россией, участники группировки намерены обращаться напрямую к населению страны.

