В Японии заявили о важной роли поставок энергоресурсов из России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Поставки энергоресурсов из Российской Федерации занимают значительное место в обеспечении энергетической стабильности Японии. Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто.

«Поступление энергоресурсов из России имеет для Японии крайне важное значение с точки зрения энергетической безопасности. В рамках проекта „Сахалин-2“ Япония получает порядка 10% от общего объема импорта сжиженного природного газа, а доля российских энергоресурсов в национальном энергобалансе страны составляет около 3%», — заявил Муто, но при этом отметил, что предпочел бы воздержаться от прямых комментариев по поводу заявления министра финансов США Скотта Бессента, который ожидает от страны отказа от российских энергоресурсов.

Статус Муто как исполняющего обязанности министра объясняется тем, что накануне весь состав японского правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой подал в отставку в преддверии выборов нового главы кабинета, которые состоятся в парламенте во второй половине дня 21 октября. Формирование нового состава кабинета также ожидается во вторник.

