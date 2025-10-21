Российские хакеры взломали крупнейшую базу данных ВСУ о дронах: что удалось узнать из тайных материалов
Хакеры из группировки KillNet получили технические характеристики украинских БПЛА
Представители российской хакерской группировки Killnet заявили о взломе базы данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов, поставляющих беспилотники для Вооруженных сил Украины. Какие важные секреты удалось добыть хакерам — в материале URA.RU.
Как хакеры Killnet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса для ВСУ
«Однажды некий господин из Министерства цифровой трансформации Украины, подарил нам великие доступы к сетям, в которых мы обнаружили „Реестры (производителей, покупателей) ну и конечно же поставки в МОУ и другие силовые ведомства“, — рассказали хакеры в своем telegram-канале.
Это позволило получить доступ к информации о продавцах беспилотных летательных аппаратов, включая электронные адреса, места расположения лабораторий, номера телефонов и полные имена реализаторов оборудования, рассказал хакер KillMilk РИА Новости.
Какие важные сведения удалось получить российским хакерам
По словам собеседника агентства, сотрудничество структур BRAVE1 и украинского фонда стартапов USF обеспечило доступ к сведениям о более чем 1 500 производителях дронов по всей Украине. Кроме того, информатор в министерстве цифровой трансформации предоставил хакерам полную документацию о номенклатуре изделий БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
«Спасибо, друг Черногоренко. Теперь тебе пора на пенсию!», — рассекретили данные о своем информаторе хакеры.
ВСУ закупили боевые дроны на миллиарды долларов
Внутренняя статистика взломанного маркетплейса свидетельствует о том, что в 2024 году его финансовый оборот по продаже дронов для ВСУ превысил 2,1 миллиарда долларов.
В числе полученных данных оказались тактико-технические характеристики таких моделей дронов, как «Скат», «Гор», Juj, «Тор», Archangel Sword, DaVinci, Iron Sky, Frirt Cetus, F7, Pixel, Sirko, «Гермес», а также комплекса FPV «Крук» и ряда других устройств.
