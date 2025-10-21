Российские хакеры взломали крупнейшую базу данных ВСУ о дронах: что удалось узнать из тайных материалов

Хакеры из группировки KillNet получили технические характеристики украинских БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Представители российской хакерской группировки Killnet заявили о взломе базы данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов, поставляющих беспилотники для Вооруженных сил Украины. Какие важные секреты удалось добыть хакерам — в материале URA.RU.

Как хакеры Killnet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса для ВСУ

«Однажды некий господин из Министерства цифровой трансформации Украины, подарил нам великие доступы к сетям, в которых мы обнаружили „Реестры (производителей, покупателей) ну и конечно же поставки в МОУ и другие силовые ведомства“, — рассказали хакеры в своем telegram-канале.

Это позволило получить доступ к информации о продавцах беспилотных летательных аппаратов, включая электронные адреса, места расположения лабораторий, номера телефонов и полные имена реализаторов оборудования, рассказал хакер KillMilk РИА Новости.

Продолжение после рекламы

Российские хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Какие важные сведения удалось получить российским хакерам

По словам собеседника агентства, сотрудничество структур BRAVE1 и украинского фонда стартапов USF обеспечило доступ к сведениям о более чем 1 500 производителях дронов по всей Украине. Кроме того, информатор в министерстве цифровой трансформации предоставил хакерам полную документацию о номенклатуре изделий БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

«Спасибо, друг Черногоренко. Теперь тебе пора на пенсию!», — рассекретили данные о своем информаторе хакеры.

Российская хакерская группа Killnet провела успешную кибератаку на базу данных крупнейшего маркетплейса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ закупили боевые дроны на миллиарды долларов

Внутренняя статистика взломанного маркетплейса свидетельствует о том, что в 2024 году его финансовый оборот по продаже дронов для ВСУ превысил 2,1 миллиарда долларов.