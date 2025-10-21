Назван неутешительный прогноз о курсе доллара к Новому году
Курс доллара к рублю зимой может установиться на уровне 85—86 рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Курс доллара к рублю зимой может установиться на уровне 85—86 рублей при условии отсутствия негативных новостей на международной политической арене. Такой прогноз представил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
«По моим оценкам, самый вероятный сценарий до конца текущего года — движение доллара к цели в 90 рублей», — заявил эксперт в беседе с RT. Как отмечает экономист, российские инвесторы рассматривают рублевые инструменты как весьма выгодные и обладающие высокой доходностью.
Ранее этой осенью курс доллара на внебиржевом рынке впервые опускался ниже 80 рублей, что стало минимальным значением с конца августа 2025 года. Это произошло на фоне отсутствия прямых торгов долларом на Мосбирже и перехода к расчетам через кросс-курс с юанем. Согласно прогнозу Минэкономразвития, доллар не превысит отметку в 100 рублей до 2028 года.
