Назван неутешительный прогноз о курсе доллара к Новому году

Курс доллара к рублю зимой может установиться на уровне 85—86 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс доллара к рублю зимой может установиться на уровне 85—86 рублей при условии отсутствия негативных новостей на международной политической арене. Такой прогноз представил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«По моим оценкам, самый вероятный сценарий до конца текущего года — движение доллара к цели в 90 рублей», — заявил эксперт в беседе с RT. Как отмечает экономист, российские инвесторы рассматривают рублевые инструменты как весьма выгодные и обладающие высокой доходностью.