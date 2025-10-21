В Москве вспыхнул корпус Белорусского вокзала
22 октября 2025 в 00:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В одном из служебных помещений вспомогательного корпуса Белорусского вокзала было зафиксировано возгорание. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Работники оперативно организовали эвакуацию пассажиров из залов ожидания, а также обеспечили их размещение в других помещениях вокзала, которые продолжают работу в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Московской железной дороги.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал