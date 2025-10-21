В России произошел масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*

Сотни пользователей не могут отправить сообщения в Tеlegram и загрузить видео Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) зафиксирован на территории России. Пользователи из разных регионов жалуются на невозможность отправить сообщения и загрузить медиаконтент. Это следует из данных портала, отслеживающего работу интернет-сервисов.

«На работу мессенджера Telegram за час поступило 895 жалоб от российских пользователей, на работу WhatsApp — 172 жалобы. Пользователи отмечают: не приходят сообщения, не загружаются видео, наблюдаются перебои в работе приложений», — говорится на портале Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на Telegram поступило из Краснодарского края (16%), Республики Адыгея (14%) и Ростовской области (12%). В Сочи, Ростове-на-Дону и Адыгее пользователи указывают на полную невозможность загрузить приложения даже при подключении к Wi-Fi. В Астраханской области зафиксировано снижение скорости работы мессенджера.

На сбои в WhatsApp чаще всего указывают жители Северной Осетии (24%), Адыгеи (12%), а также Астраханской и Краснодарской областей (по 10%). Специалисты пока не комментировали причины массовых перебоев в работе сервисов.

Схожие массовые сбои в работе мессенджеров уже наблюдались в России накануне: пользователи Telegram и WhatsApp сообщали о трудностях с отправкой файлов, получением уведомлений и входом в приложения. Тогда проблемы фиксировались как на мобильных устройствах, так и на компьютерах, а больше всего жалоб поступало из тех же регионов — Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей.